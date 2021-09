Choupo-Moting : « nous pouvons jouer un meilleur football »

Ce lundi en effet, les Lions Indomptables affrontent les Eléphants, dans le cadre de la deuxième journée dans le groupe D de ces éliminatoires du Mondial 2022. La Côte d’Ivoire a perdu des points lors de sa première sortie contre le Mozambique (0-0). Les hommes de Patrice Beaumelle voudront à coup sûr rectifier le tir dans leur antre du stade Alassane Ouattara d’Ebimpé (Abidjan).

Dans la tanière des Lions Indomptables, les joueurs savent que c’est un tout autre match qui les attend. « C’est un grand adversaire devant nous, un adversaire très fort. On va essayer de se remettre un peu pour se concentrer sur ce jeu », a annoncé Eric-Maxim Choupo-Moting. L’attaquant camerounais croit aux chances de son équipe, après la belle victoire de vendredi dernier, face au Malawi (2-0). « Tout d’abord, nous avons gagné ce match. La victoire est toujours importante. C’est un bon départ pour les qualifications à la Coupe du monde. Mais en plus de cela, nous savons que nous pouvons jouer un meilleur football. Il faut absolument qu’on prenne plus de rythme. On y travaille », a-t-il indiqué. La rencontre entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire est prévue à 19 heures GMT.