Premier League : ce crack camerounais refuse de rester à Chelsea

Dynel Simeu a le blues. Formé à Chelsea depuis plus de trois ans, le défenseur camerounais a choisi de quitter le navire. Alors même que le club proposait de le prolonger. Une offre botter en touche par le natif de Yaoundé, sans doute fatigué de disputer des matchs avec les équipes jeunes du club. Le désormais ex capitaine des U23 de Chelsea est libre depuis le 1er juillet et espère bien intégrer une formation de Premier League. C’est ce qui explique en tout cas son refus de prolonger avec les Blues où il sait pertinemment qu’il sera très difficile de se faire une place en équipe première.

Chelsea's Dynel Simeu is expected to join another Premier League club next week. (via @SJohnsonSport) — Transferchanger (@TransferChanger) July 16, 2021