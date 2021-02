CHAN 2021 - Lions A’ : les sorciers dénommés préparateurs spirituels, ont pris le contrôle de la tanière

Tous sont allés au lit autour 1h30 et ils avaient l’obligation d’être debout vers 3:00 du matin pour la suite des incantations. Equinoxe TV a vérifié ces informations auprès d’au moins six joueurs et les versions concordent. En vidéo...

Pour voir cette video, utilisez un navigateur compatible avec la balise video de HTML5, ou bien utilisez ce lien vers la video. Sélections nationales : des sorciers ou préparateurs spirituels Equinoxe TV