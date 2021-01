CHAN 2021 : le Syli National fracasse la Namibie, 3-0

Ce mardi, on était rendu au quatrième jour du Championnat d’Afrique des nations qui a en réalité débuté le 16 janvier. Des trois précédents jours, les groupes A, B, et C avaient livré en tout six rencontres qui n’avaient produit que quatre buts. Limbé, en cette première journée du groupe D, a vu deux rencontres qui ont produit cinq buts, plus que la totalité des six premiers matches de cette compétition. Et La Guinée A’ a fait à elle seule le spectacle en laminant la Namibie.