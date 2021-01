CHAN 2021 : le Rwanda renverse le Togo et se qualifie

Contre le cours du jeu, le Togo réussit à ouvrir le score. 38’, Richard Nane reçoit le ballon de la gauche et trompe des six mètres le gardien rwandais.

Un but qui met à ce moment de la partir les togolais en quarts de finale.

Huit minutes plus tard, et alors que les joueurs des deux camps s’apprêtaient à quitter le terrain pour la pause citron, Olivier Niyonzima profite d’un joli coup franc de la gauche, pour tromper le gardien et remettre les pendules à l’heure.

Au retour des vestiaires, les deux équipes savaient que le vainqueur de cette rencontre allait accompagner le Maroc au prochain tour.

Bilali Akoro à la 58’ conclut un joli travail des togolais pour redonner l’avantage aux Eperviers, qui jouaient plus offensivement en seconde période.

La réplique rwandaise ne s’est pas fait attendre. Dans la foulée, Jacques Tuyisenge d’une tête piquée redonne espoir au Rwanda et réussit l’égalisation.

Six minutes plus tard seulement, le rêve des Amavubis devient réalité. Ernest Sugira à la finition d’un joli travail, en dribblant deux défenseurs et le gardien, permet au Rwanda de reprendre l’avantage pour y croire jusqu’à la dernière minute à la qualification en quarts.

Dans les arrêts de jeu de la partie, les togolais ont faillit revenir à la marque, si ce n’est Mutsinzi Ange qui sort le ballon de sa ligne de but.

Le Rwanda qui revient de loin, assure sa qualification pour le second tour en terminant deuxième du groupe B avec 5 points au compteur.