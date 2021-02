CHAN 2021 : la révélation, Soufiane Rahimi

Le Maroc a non seulement remporté le trophée du Championnat d’Afrique des Nations 2021, mais il a également remporté les prix du meilleur joueur, du meilleur buteur et du meilleur gardien de but. Soufiane Rahimi, l’un des meilleurs joueurs du Raja Casablanca, a inscrit son nom dans les livres d’or du football local en remportant ceux de meilleur joueur et meilleur buteur. Il a reçu ces récompenses le dimanche 7 février 2021, après que son équipe ait battu le Mali 2-0 en finale du CHAN. Il a reçu le prix du meilleur buteur des mains du légendaire attaquant camerounais, Samuel Eto’o.

C’était en effet une reconnaissance bien méritée étant donné que l’attaquant de 24 ans a été l’architecte des mouvements les plus impressionnants de l’équipe marocaine pendant le tournoi. Ses prouesses de buteur et sa tactique de football ont fait trembler ses adversaires à sa vue. Sa constance dans l’entrejeu a également déstabilisé certains adversaires qui ont cruellement succombé aux Lions de l’Atlas. Il a marqué deux buts lors de la victoire 5-2 de son équipe contre l’Ouganda, tandis qu’il a déstabilisé l’équipe camerounaise après avoir marqué le premier but en quart de finale. Au total, Rahimi a été le meilleur buteur de la compétition avec cinq buts. Il a également reçu le titre d’Homme du match en trois rencontres. Avec la performance de Rahimi au jamboree continental, il n’est pas surprenant que les clubs internationaux aient envie de l’avoir dans leur équipe.