CHAN 2021 : la République du Congo obtient son ticket pour les quarts de finale

Peut-être que c’est pour cela que l’enjeu a pris le dessus sur le jeu qui a débuté timidement. Il faudra attendre la 8e minute pour assister à la première offensive d’une des équipes ; et ce sont les Chevaliers de la Méditerranée qui se sont lancés.

Shamihk Hamid d’un centre tente de trouver Muetaz Almadhi dans la surface de réparation, mais Vatel Rozan qui est bien revenu s’interpose par un tacle et renvoie la balle en corner. La Libye passe tout près de l’ouverture du score à la 11e minute, mais Muetaz Hausayn trop court dans son geste, ne parvient pas à inquiète pas le portier congolais Ndzila Pavelh qui se saisit du cuir.

La réaction des Diables Rouges se fera à la 13e minute. Sur un coup franc à l’entrée des 16 mètres, lourde frappe de Varel Rozam qui avait pris la direction des buts libyens, est repoussée des points fermes par le portier Ahmed Azzaqah, mais Gautrand Ngouenimba qui a bien repris, manque le cadre.

Sur un corner à la rémoise entre Binguila et Ngouenimba, sa balle bien frappée va butter sur un défenseur libyen avant de terminer sa course en corner à nouveau. La Libye tente de réagir face à la légère domination congolaise en fin de première période, mais Almadhi qui s’est offert un petit festival de dribble va tenter un tir , mais sa balle va mourir entre les mains de Ndzila, obligeant les deux équipes à rejoindre les vestiaires sur le de 0 but partout.

Revenus avec de meilleures intentions, les diables rouges vont rapidement se mettre en évidence, ouvrant le score à la 50e minute sur un coup franc bien repris par Gautrand Ngouenimba. Les libyens tentent de réagir 6 minutes plus tard, mais Pavelh Ndzila s’interpose sur la frappe de Rabia Alshadi. Le jeu gagne en intensité, mais la pression des chevaliers va retomber peut avant la demi heure de jeu.

Le Congo repasse à l’offensive dès la 70e minute. Bien partie sur le côté droit, Ngouenimba, centre dans la surface de réparation, mais le bon retour de Hamed permettra de dévier le ballon de la tête en touche. Jusqu’au bout du suspense, le Congo va tenir son avantage, résistant aux quelques assauts des chevaliers, poussés par leur public scandant « vive le Congo », pour finalement s’imposer 1-0 au terme des 90 minutes.

Pour sa première victoire de la phase de groupe, le Congo a joué le bon coup, obtenant ainsi sa qualification pour les quarts de finales avec 4 points, 2e de la poule B.