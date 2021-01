CHAN 2021 : la RDC se qualifie malgré une dizaine de joueurs écartés puisque positifs au COVID-19

S’il y a un exploit à célébrer, c’est bien celui de l’équipe nationale locale de la République Démocratique du Congo. Le groupe a été fortement frappé par la positivité au COVID-19. Lundi en journée, on parlait d’une douzaine de membres de la délégation en confinement à cause de cette maladie. Le groupe était donc sevré de plusieurs de ses meilleurs éléments, de son préparateur physique et de son sélectionneur. Et c’est dans ces conditions qu’il est descendu sur le vert du Stade Ahmadou Ahidjou de Yaoundé pour livrer un match à quitte ou double contre le Niger.