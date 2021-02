CHAN 2021 : Demi-finale Cameroun-Maroc ; le dilemme de certains supporters camerounais

Toujours est-il qu’une question demeure : de quel côté va pencher le cœur des spectateurs de Limbe ? En d’autres circonstances, la question paraîtrait incongrue, tant le soutien des Camerounais a été toujours acquis à leurs chers Lions indomptables. Seulement voilà : l’appât du gain semble avoir mis un grain de sable dans ce qui était considéré jadis comme l’union sacrée. Faute d’avoir pu mobiliser des inconditionnels depuis Casablanca ou Marrakech (Covid oblige) le Maroc a réussi l’exploit de recruter en un tour de main des…supporters sur place, notamment à Douala. Lors de la phase de groupe, on a été surpris de voir des Camerounais habillés aux couleurs marocaines par les bons soins d’une mission diplomatique, chantant à tue-tête dans les travées du Stade de la Réunification. Selon certaines sources, ils auraient reçu chacun en contrepartie, un T-shirt, une casquette, un ticket d’accès au stade d’une valeur de 5000 FCFA, sans compter d’autres avantages en cas de victoire finale. A l’observation, le douzième homme a joué son rôle à fond. Résultat : après des débuts poussifs face au Togo (1-0) sur pénalty et le Rwanda (0-0), l’équipe du Maroc a survolé par la suite tous ses adversaires. Victoires de 5-2 contre l’Ouganda et de 3-1 en quart de finale contre la Zambie. Elle doit maintenant franchir l’obstacle du Cameroun pour disputer et remporter sa deuxième finale consécutive après celle de 2018 à laquelle nous avions eu le privilège d’assister en direct. A cette occasion, nous avions alors eu le d’apprécier le chauvinisme du public marocain totalement acquis à son équipe. C’est dire qu’on ne saurait, pour rien au monde, « achetez » un supporter marocain à domicile !

Des supporters camerounais pourront-ils être à nouveau « achetables » à coup de gadgets et de motivations diverses ? La question semble saugrenue mais la tentation est grande pour certains de succomber aux tentations. Face à un adversaire dont le volume de jeu et l’aisance technique sont de loin supérieurs, l’équipe du Cameroun qui a souvent pris le dessus sur le Maroc, doit compter sur ses valeurs intrinsèques pour l’emporter : solidarité du bloc-équipe, marquage à la culotte et mental d’acier. L’encadrement technique et les joueurs doivent garder à l’esprit que tout ne leur sera pas acquis d’avance, y compris le soutien du public. Leur adversaire qui en a déjà bénéficié y trouvera t-il une motivation supplémentaire ?

Jean Marie NZEKOUE, éditorialiste