CHAN 2021 : comment composer avec le risque lié à la pandémie du COVID-19  (...)

Comment va s’appliquer le respect des mesures de barrières dans les domaines de l’hébergement et de la restauration ?

La CAF met un point d’honneur sur le respect des mesures barrières. Nous devons savoir qu’on ne parle plus de chambres « twins » (« doubles »). Chaque joueur est logé dans sa chambre. On a désormais affaire aux chambres individuelles. Les gels hydro alcooliques, les masques font désormais partie des produits d’accueil dans la chambre. Tous les couloirs, les espaces publics ou communs disposent des points où seront déposés les gels et masques pour ceux qui n’en disposeront pas. Dans les restaurants et salles de sport, la distanciation entre joueurs est de rigueur. Des dispositions sont prises pour continuer à barrer la voie au coronavirus.

Avec les modifications liées au cahier de charges, qu’est-ce qui a véritablement changé pour ce qui est de l’hébergement des sélections nationales ?

Effectivement, avec la modification du cahier de charges, le nombre de chambres réservées aux délégations sportives a augmenté, passant pratiquement du simple au double. Un accent particulier a été mis dans l’application des mesures barrières contre le coronavirus. C’est ainsi que 10 chambres ont été ajoutées pour d’éventuels cas de joueurs testés positifs.

Quel sera le visage de la cohabitation entre les joueurs et les autres clients des différents hôtels ?

Dans chacun des hôtels qui héberge les joueurs, nous nous sommes arrangés pour que les équipes aient des espaces privés qui leurs sont totalement dédiés. Ils ont des étages exclusivement à eux. Les restaurants, les salles de réunion, les salles de sport et même une partie du personnel est mis à leur disposition spécifiquement. L’organisation dans les hôtels est telle que le séjour des équipes ne soit pas perturbé par les autres clients qui pourraient s’y rendre.

Sur le plan sécuritaire, quelles sont les dispositions prises ?

Tous les sites sont sécurisés. Nous travaillons en étroite collaboration et en parfaite synergie avec les forces de sécurité et de maintien de l’ordre. On ne parle pas de la sécurité en public. Toutefois, tout est mis en œuvre pour un dispositif sécuritaire sans faille.