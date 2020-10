CHAN 2021 : avec un des stades d’entraînement gravement détérioré, que va faire la CAF ?

Le Stade militaire de Yaoundé qui avait été sollicité pour des installations sanitaires en ce qui concerne la lutte contre le CoronaVirus a vu le tapis vert du stade fortement dégradé. Même si le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a demandé et obtenu le démantèlement des structures, les dommages causés sont plus qu’importants. Ce stade était consigné dans le portefeuille des infrastructures devant servir lors du Championnat des Nations qui aura lieu en janvier et février prochains. Le Cameroun ne va pas se hâter à remédier au probl ;me, mais va proposer une alternative au Complexe Sportif d’Olembé. Mais la CAF devrait avoir le dernier mot.