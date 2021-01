CHAN 2021 : après la scène d’un hibou mort au centre du terrain contre le Zimbabwe, une autre scène de marabout au centre de la tanière

Au coup d’envoi de la rencontre entre le Cameroun et le Mali, Karl Junior Ndedi, ce joueur dont on parle depuis plus de deux ans et que même Seedorf avait sélectionné en équipe nationale sénior, était titularisé à la place de l’un des défenseurs les plus solides du groupe. Les spéculations allaient déjà bon train. Mais ce matin, des révélations se font jour sur les véritables raisons de sa titularisation telles que le rapportent nos confrères de Cameroon-Info.