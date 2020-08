Centre d’Excellence de la CAF : selon le ministre des sports, tout va bien

Le communiqué du ministre Kombi Mouellé

PREPARATIFS CHAN 2021 : LE MINSEP AU CENTRE DE MBANKOMO .

J’ai effectué ce jour, 13 août 2020, une visite de travail au Centre d’excellence de la CAF de Mbankomo, en présence des responsables de la FECAFOOT, du COCAN, du MINSEP et des autorités administratives locales.

Cette visite s’inscrit en droite ligne des résolutions de la session du COCAN du mercredi 12 août 2020, prescrivant le séjour de l’équipe nationale A’ des Lions Indomptables de football dans l’illustre infrastructure, en vue de leur préparation au Championnat d’Afrique des Nations CHAN, prévu en janvier-février 2021.

Il convient de relever que le Centre d’excellence de Mbankomo qui demeure propriété de la CAF, et placé sous la supervision locale de la FECAFOOT depuis environ 2ans, se porte globalement bien.

Quelques travaux d’entretien courant des espaces verts, de la piscine et de certains équipements sont cependant à envisager, en raison du fait que le centre soit resté en inactivité depuis environ 05 mois.

En effet la crise liée au COVID-19 a privé le centre de sa principale source de revenus, à savoir les recettes des séjours de ses différents pensionnaires (équipes de football, séminaristes, etc). En plus de son statut juridique particulier, cette situation explique en grande partie les difficultés financières dudit centre, avec pour corollaire l’incapacité pour sa direction d’assumer certaines charges de fonctionnement, en raison d’une absence totale de revenus.

Le Gouvernement de la République en étroite collaboration avec la FECAFOOT et l’instance faîtière du Football africain, ne ménagera aucun effort. Tout sera mis en œuvre pour que le prochain séjour des Lions se déroule dans les conditions habituelles, et que des solutions idoines soient trouvées aux problèmes juridiques et de gestion que connaît le centre. D’ores et déjà j’ai instruit des mesures concrètes pour procéder au désherbage des espaces verts.