Il y a eu ce match à couper le souffle à Blida le 29 mars 2022. Ce jour là, le Cameroun a attendu l’ultime minute du temps additionnel des prolongations pour se sauver avec la victoire. Sur une touche de Kundé Malong, Faï Collins va trouver la tête de Michael Ngadeu à l’entrée des 18. Il va dévier pour Kar Toko-Ekambi. Le reste de l’histoire, on la connait. Les Lions Indomptables avaient ainsi arraché de haute lute leur qualification pour le Qatar. Et le match Suisse – Cameroun nous permettra de jauger l’ambition de victoire des dirigeants.

Quatre ans plus tôt, en Russie, c’est devant les écrans de télévision que les supporters maudissaient leur sélection nationale.

Bien entendu, on ne peut parler du Cameroun sans parler du bruit permanent et des conflits qui nous séparent. Et depuis l’élection de Samuel Eto’o à la Présidence de la Fécafoot, il y a eu du tapage, du bruissement. Il y a eu des discours ronflants postés sur les réseaux sociaux, des rumeurs, des listes qui passent mal. Des déclarations tapageuses, des victoires avant le combat, des motivations un peu trop enthousiastes. Tout ça, c’est à oublier.

Le jour J, c’est aujourd’hui. Les Lions Indomptables vont descendre dans l’arène pour défendre les couleurs de la Nation. Lorsqu’il sera 11:00 à Kolofata, le tout Cameroun va s’arrêter. Nous allons tous converger vers nos écrans de télévision pour voir évoluer sa sélection nationale. Que l’on nous rappelle nos récents résultats ne nous distraira guère. Les Lions Indomptables commencent leur mission.

Suisse – Cameroun : priez pour les Lions Indomptables

À exactement 11h00 heures, heure de Mouloundou, de Figuil, de Nkongsamba, de Maroua, de Ndikimineki, d’Obala, d’Oya, de Kribi, de Penja, d’Éséka, de Fondjomoukouet, de Belabo, de Tonga, de Bafang, de Mamfé, le Cameroun et ses Lions Indomptables feront face à un match dont l’importance n’est plus à démontrer. L’enjeu est clair: remporter ce match contre la Suisse et contrôler son destin dans cette CM 2022.

Les Lions feront face à une équipe qui a été humiliée par le Ghana en match amical et qui est prête à tout pour se convaincre que ce n’était qu’un faux pas. Et du coeur ils en ont ces Suisses; et du talent aussi. Les Lions se devront donc de faire étalage de tout leur savoir faire et leur expérience pour une fois de plus nous faire danser. Ils en sont capables, nous l’ayant démontré à de multiples reprises. Et nous croyons en eux.

Pour ce match Suisse – Cameroun, ils ont besoin de notre soutien, de notre foi, de notre engagement moral et spirituel, sans aucune limite, sans borne.

Que les superstitieux s’accaparent de leur porte-bonheur, les croyants entrent dans les bonnes grâces de leur Dieu. Que les anciens du Mont Manegouba, du Mont Koupé, du Mont Bamboutos, du Mont Fébé, du Mont Mandara, du Mont Cameroun viennent en aide aux Lions Indomptables, les portes-étendards de tout un peuple et de tout un continent.

Bonne chance à nos héros.