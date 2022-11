L’ancien buteur des Lions Indomptables était présent sur la pelouse du stade Al Janoub avant le coup d’envoi de Suisse – Cameroun. Roger Milla a été honoré en tant que plus vieux buteur de l’histoire de la Coupe du Monde par le président de la FIFA, Gianni Infantino.

« Ce geste qui me va droit au cœur et je suis certain qu’il en va de même pour tout le peuple camerounais », souriait-il à l’issue de la cérémonie. Sa fameuse danse ont fait de Milla l’une des icônes les plus joyeuses et inspirantes de l’histoire du football. Ces quelque pas de « Makossa » lui sont venus spontanément. « Dieu m’a guidé vers ce poteau de corner afin de célébrer ainsi avec tous ceux qui m’ont soutenu tout au long de ma carrière », raconte-t-il.