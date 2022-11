Avant leur première sortie dans cette Coupe du monde au Qatar, jeudi contre la Suisse, les Lions Indomptables continuent de réviser leurs leçons dans la discipline et la sérénité. De bon augure pour les hommes de Rigobert Song.

Mardi, « Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont répété leur gamme sous le regard du ministre des Sports et de l’éducation physique, qu’accompagnaient pour la circonstance le président de la Fécafoot et leurs suites respectives qui ont pu apprécier la détermination et l’abnégation à la tâche des joueurs qui n’ont lésiné sur aucun effort durant les 90 minutes qu’aura duré la séquence », informe la Fécafoot sur son site internet.

Ainsi donc, avant leur première sortie dans cette Coupe du monde au Qatar, jeudi contre la Suisse, les Lions Indomptables continuent de réviser leurs leçons dans la discipline et la sérénité. Ce mercredi, le programme prévoit la traditionnelle réunion technique d’avant match et une ultime séance d’entraînement pour les hommes de Rigobert Song dans l’après-midi. Le sélectionneur sera ensuite face à la presse en début de soirée. Rigobert Song devrait être accompagné de Samuel Oum Gouet.