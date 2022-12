Au terme d’un match d’une très bonne intensité, le Cameroun a brisé la malédiction en venant à bout du Brésil (1-0), lors de la troisième journée de la phase de groupes du Mondial ce vendredi. Mais les Lions Indomptables sont éliminés, en raison de la victoire de la Suisse sur la Serbie (3-2) dans l’autre match de ce groupe G.

Pour voir le Cameroun se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Coupe du monde 2022, il fallait que deux conditions soient réunies : une victoire contre le Brésil et une défaite de la Suisse contre la Serbie. Les Lions indomptables ont fait leur part de job en battant le Brésil grâce à un but de Vincent Aboubakar (1-0). Mais dans l’autre match de cette dernière journée dans le groupe G, la Suisse et Breel Embolo ont marché sur la Serbie (3-2). Résultat : la Seleção et la Nati passent, les Lions indomptables calent.

Epassy impérial

Malgré une équipe totalement remaniée, les Brésiliens se montrent séduisants dès l’entame, et cela vaut aussi pour son public en feu ! Résultat, les vagues s’accumulaient dans le camp camerounais avec un Anthony intenable face à Nouhou Tolo. Le rythme était impossible à suivre pour le défenseur-latéral des Lions, qui écopait très vite d’un carton jaune (6e). De quoi mettre en confiance des Brésiliens qui passaient tout près d’ouvrir le score avant le premier quart d’heure.

Heureusement pour les hommes de Rigobert Song, Dévis Epassy réalisait le bon geste pour repousser le coup de tête de Gabriel Martinelli (14e). Le gardien camerounais remet ça en captant une frappe enroulée du gauche d’Anthony (37e). En difficulté au milieu de terrain, le Cameroun ne parvient pas à se créer des occasions. Et c’est Dévis Epassy qui doit encore faire le boulot pour contrer une autre frappe lumineuse de Gabriel Martinelli (45e+1). La riposte arrive enfin, mais Ederson fait un bel arrêt sur cette tête de Bryan Mbeumo (45e+3).

Vincent Aboubakar met le Brésil K.O.

Après la pause, le Cameroun se montrait entreprenant et dangereux. Très vite, Vincent Aboubakar se met en évidence, mais sa frappe passe à côté du poteau droit d’Ederson (51e). Mais les Brésiliens vont ensuite leur rendre la pièce. Et heureusement pour les Camerounais, Dévis Epassy réalise de bons arrêts sur les frappes de Gabriel Martinelli (56e), Bremer (58e) et Anthony (59e). Les deux équipes semblaient en mesure de marquer le premier but, mais les gardiens sont en forme. A l’image de cette parade d’Ederson sur un missile d’Olivier Ntcham (78e).

Le destin a finalement souri aux Camerounais. Au terme d’un rush à droite, Jérôme Ngom réalisait un centre merveilleux pour Aboubakar qui ouvrait le score (1-0, 90e+2). Le capitaine des Lions exulte, mais son but ne sera pas suffisant pour envoyer son pays en huitièmes de finale.