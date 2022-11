CDM 2022 – Christian Bassogog : « nous avons les qualités pour passer »

Avec 5 buts inscrits en 22 matchs dans le championnat chinois cette saison, Christian Bassogog est de retour en sélection. L’attaquant de Shenhua a été sélectionné contre toute attente pour le Mondial 2022. Lui qui n’avait plus été retenu depuis la dernière CAN.

Champion d’Afrique 2017, Christian Bassogog va disputer son premier Mondial cette année au Qatar. Cinq buts dans le championnat de Chine ont suffi à l’attaquant de Shanghai Shenhua pour convaincre le staff des Lions indomptables. Une équipe amoindrie d’un Michaël Ngadeu, mais surtout faite de joueurs en manque de temps de jeu en club.

Et pourtant, à l’image du patron de la Fécafoot, Christian Bassogog croit aux chances des Lions indomptables. Le joueur de 27 ans voit le Cameroun passer le premier tour, dans un groupe qu’il partage avec le Brésil, la Suisse et la Serbie.

« Le nouveau président de la Fécafoot, Samuel Eto’o et l’entraîneur Rigobert Song ont à nouveau souligné qu’on n’allait pas seulement faire de la figuration au Qatar Je pense que les joueurs le savent aussi », a-t-il lâché dans des propos relayés par Sportglitz. « Nous avons nos chances dans le groupe G et nous allons nous donner à fond. Je pense que nous avons suffisamment de qualités pour nous qualifier pour le prochain tour de la compétition. Notre président et entraîneur actuel de leur temps, ont battu le Brésil en 2003. Nous pouvons le faire sous leur tutelle », croit-il.