CAN2021 : encore beaucoup à faire à Bafoussam

Le ministre des sports et de l’éducation physique a visité les infrastructures qui serviront lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun. À moins de six mois de la date prévue pour le coup d’envoi, tout n’Est pas encore totalement prêt. À l’inertie normale et habituelle des gros travaux dans le pays, s’est ajoutée la pandémie du COVID-19 qui a paralysé les activités. La CAF a déjà informé le Cameroun qu’aucune raison ne sera accepté si les délais ne sont as respectés. Mouelle Kombi a donc pris le bâton du pèlerin, question de faire le tour du propriétaire.