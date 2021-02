CAN U20 : Falsifications des âges - le Cameroun doit s’expliquer (vidéo)

Le groupe des Lions U20 qui a fait le voyage pour la Coupe d’Afrique des nations U20 est accusé par la partie Mauritanienne d’avoir falsifié l’âge de plusieurs joueurs qui ont presté lundi au au Stade Olympique de Nouakchott. Choqué par les allégations, le sélectionneur du Cameroun, Ousmanou Christophe, s’est offusqué de la question et a décidé d’interrompre la conférence de presse. Mais au fond, comment mettre de côté cette suspicion quand on sait que de l’équipe championne de la CAN U17 en 2019, un seul élément a été sélectionné ? Camfoot vous donne ici certaines des raisons.