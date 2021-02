CAN U20 - Cameroun - Ouganda : les meilleures actions du match (vidéo)

Mercredi dernier, les Lions U20 qui sont en Mauritanie et participent à la Coupe d’Afrique des Nations ont livré et remporté leur second match en autant de sortie. Si à chaque fois, le groupe du sélectionneur Ousmanou Christophe l’a emporté sur la plus petite marge, il engrange néanmoins des points qui seront décisifs lors du classement final du groupe. Avec les deux victoires, le pays de Roger Milla se classe ainsi en leader de son groupe et est d’ores et déjà qualifié pour la ronde éliminatoire.