CAN U17 : le Comité d’urgence de la CAF annule l’édition 2021

En prenant en compte l’annulation par la FIFA de la Coupe de Monde moins de 17 dont la CAN U-17 n’était plus qualificative, le Comité a en outre constaté la résurgence de la pandémie de Covid19, l’alourdissement des restrictions sur les voyages internationaux et l’incertitude sur l’évolution de la situation » ajoute la même source.

« Pour toutes ces raisons, le Comité décide de l’annulation de l’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des Nations U17 Total » conclut le communiqué.