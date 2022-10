Le Président de la Confédération Africaine de football, le milliardaire Patrice Motsepe, a annoncé à Conakry le retrait de l’organisation de la CAN 2025 à la Guinée. Ce sujet avait d’ailleurs été au menu de ses discussions avec le Président de la transition du pays. Le Colonel Mamadi Doumbouya était accompagné des plus hautes autorités administratives et sportives du pays. Patrice Motsepe et son secrétaire général, Véron Mosengo-Omba leur faisaient face.

Les discussions ont porté sur le retrait par la CAF de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies (CAN) Guinée 2025, en raison du manque d’infrastructures et installations en Guinée capables d’accueillir une Coupe d’Afrique des Nations de classe mondiale.

Devant les média, le Président Motsepe a déclaré : « Je me suis rendu en Guinée aujourd’hui par respect pour le peuple guinéen. Je souhaitais discuter de la volonté de la CAF de conseiller et de travailler avec les parties prenantes du football pour construire et bâtir des infrastructures et des installations sportives dans ce pays. La Guinée pourra se porter candidate avec d’autres nations concurrentes à l’organisation du Championnat d’Afrique des Nations (« CHAN ») qui aura lieu après la prochaine édition qui se déroulera en Algérie, compte tenu de la décision de la CAF de ne pas organiser la CAN 2025 en Guinée. »

Le Comité exécutif de la CAF se réunira le samedi 1er octobre 2022 à Alger, en Algérie, et prendra la décision de rouvrir le processus de candidature pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2025.

