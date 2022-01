CAN 2021 : Vincent Aboubakar instaure 2 records

Le Cameroun poursuit sa course vers une sixième étoile africaine. Les Lions indomptables vont disputer les quarts de finale de la CAN samedi à Douala contre les Scorpions de Gambie. Un parcours plein de succès que les hommes de Toni Conceiçao doivent à leur capitaine, Vincent Aboubakar. L’attaquant d’Al-Nassr totalise désormais 6 buts en quatre matchs. Il devient le premier footballeur camerounais à atteindre ce nombre de buts durant une phase finale de CAN.

L’ancien joueur de Coton Sport passe devant Samuel Eto’o (5 buts en 2006 et 2008), Roger Milla (4 buts en 1986) et Patrick Mboma (4 buts en 2004). Ce n’est pas tout. En inscrivant 6 buts en quatre matchs de Coupe d’Afrique, Vincent Aboubakar bat un autre record : celui du joueur qui a trouvé le chemin des filets au moins une fois à chacun de ses quatre matchs.