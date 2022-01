CAN 2021 : les tickets officiellement en vente

Les coûts des tickets varient en fonction de l’étape de la compétition. Ainsi donc, pour la phase de groupes, les billets varient entre 3000 francs CFA et 10.000 francs CFA. Pour les huitièmes de finales, ils sont de : 3000 francs CFA, 5000 francs CFA et 8000 francs CFA. Pour avoir une place dans les stades lors des quarts de finale, il faudra débourser entre 5000 F CFA, 10.000 F CFA et 15.000 F CFA. Et un peu plus en démi-finales (6000 F CFA, 12.000 F CFA et 20.000 F CFA). Pour la finale, les tickets varient entre 7000 F CFA, 16.000 F CFA et 20.000 F CFA. Rappelons que le coup d’envoi de la CAN 2021 sera donné le 9 janvier prochain à Yaoundé.