CAN 2021 : les 3 plans B du président de la CAF

Malgré les assurances du secrétaire général de la CAF et du gouvernement camerounais, certains esprits continuent de prédire un retrait de l’organisation de la CAN 2021 au pays des Lions Indomptables. Le passage de Patrice Motsepe à Cotonou au Bénin samedi était donc l’occasion idoine pour trancher définitivement la question. Face aux journalistes, le patron de l’instance faîtière du football africain a été contraint de dévoiler ses plans de rechange en cas d’incapacité avérée du Cameroun à abriter la 33e fête du football continental.

La réponse de Patrice Motsepe est sans équivoque. « J’ai trois plans B, a déclaré le milliardaire sud-africain. Le premier, c’est que la prochaine CAN se tiendra bel et bien au Cameroun. Le deuxième plan, c’est que, la CAN aura lieu en janvier au Cameroun. Et le troisième plan, c’est qu’il y a du travail qui est en train d’être fait pour que l’organisation de cette CAN au Cameroun soit un succès… ». Voilà qui devrait mettre un terme aux rumeurs.