CAN 2021 : les 28 Lions du Cameroun sont connus

Contre toute attente, le sélectionneur Antonio Conceiçao a laissé sur la touche, des joueurs qui semblaient pourtant avoir leurs chances. Exemple ? Sacha Boey. Le défenseur de Galatasaray est un binational. Et jusqu’à la publication de la liste des 40 présélectionnés, tout laissait croire qu’il avait donné son accord définitif pour défendre les couleurs du Cameroun à cette CAN 2021. Autres grands absents : Léandre Tawamba, actuel meilleur buteur du championnat saoudien ; Duplex Tchamba ; Joyskim Dawa ; John Mary etc.

La liste des 28 sélectionnés

Gardiens : Omossola Simon (Vita Club), Epassy Devis (OFI Creta), Jean Efala Konguep (Akwa United), André Onana (Ajax).

Défenseurs : Ambroise Oyongo (Montpellier), Mbaizo Olivier (Philadelphia Union), Ngadeu Michael (La Gantoise), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Fai Collins (Standard), Nouhou Tolo (Seattle), Harold Moukoudi (Saint-Etienne), Jérôme Onguéné (RB Salzbourg), Enzo Obosse (Angers).

Milieux de terrain : Pierre Kunde Malong (Olympiakos), André Zambo Anguissa (Naples), Oum Gouet (Malines), Martin Hongla (Hellas Verona), James Léa Siliki (Stade Rennais), Jean Onana (Bordeaux), Yvan Neyou (Saint-Etienne).

Attaquants : Christian Bassogog (Shanghaï Shenhua), Maxim Choupo-Moting (Bayern), Stéphane Bahoken (Angers), Karl Toko Ekambi (Lyon), Moumi Ngamaleu (Young Boys), Vincent Aboubakar (Al Nassr), Ignatius Ganago (RC Lens), Clinton Njie (Dinamo Moscou).