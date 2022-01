CAN 2021 : le Nigeria désillusionne Salah et l’Egypte

C’était la première de cette Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun. Pour la première journée dans le groupe D du tournoi, l’Egypte de Mohamed Salah affrontait le Nigeria de Samuel Chukwueze ce mardi au stade Roumde Adjia de Garoua. Très nettement supérieurs à leurs adversaires, les Super Eagles se sont imposés (0-1) grâce notamment à une frappe lumineuse de Kelechi Iheanacho à la demi-heure de jeu.

La victoire nigériane s’est en effet dessinée dès le début de la rencontre. Très vite, les Super Eagles sont partis à l’assaut des Egyptiens. Sur le côté gauche, Moses Simon fait du mal à la défense adverse et manque même de peu d’ouvrir le score (27e). L’attaquant du FC Nantes se remet en évidence trois minutes plus tard. Son centre dans la surface est repoussé et la balle trouve Joe Aribo, qui remet de la tête vers Kelechi Iheanacho. L’attaquant de Leicester reprend alors le ballon d’une superbe demi-volée dans l’axe à l’entrée de la surface qui termine dans la lucarne adverse (0-1, 30e).

Salah, une occasion et c’est tout

Menés, les Pharaons ne parviennent pas à réagir. Le pays hôte de la précédente CAN est même tout proche d’encaisser un second but, mais Kelechi Iheanacho rate son contrôle du pied droit (57e) alors qu’il se trouvait isolé dans la surface. Relativement absent jusque-là, Mohamed Salah ne s’offre qu’une véritable occasion. Mais son tir est stoppé par le pied du gardien Maduka Okoye (71e). Les Egyptiens poussent en fin de match, mais le Nigeria contrôle la partie jusqu’au coup de sifflet final. Les Super Eagles prennent provisoirement la tête du classement dans le groupe D, en attendant le choc Soudan – Guinée Bissau de ce soir.