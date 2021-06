CAN 2021 : la CAF met fin aux rumeurs

« C’est une mission de travail. Nous sommes venus discuter avec l’hôte de la CAN 2021, notamment sur les préparatifs de ce tournoi qui aura lieu en janvier 2022. Nos sorts sont liés. On doit travailler ensemble pour avoir une CAN fantastique au Cameroun. Ce n’est pas la CAF qui a dit que l’organisation de la CAN 2021 au Cameroun est menacée. La CAF, ce n’est pas les réseaux sociaux. Si la CAF ne dit pas que l’organisation de la CAN est menacée, si le Comité local d’organisation ne le dit pas non plus, alors il n’en est rien ».

Le président de la #FECAFOOT, 4e Vice-Président de la @CAF_Online, @MbomboSeidou a accueilli en début d’après-midi une délégation de la @CAF_Online conduite par son Secrétaire Général M. Véron Mosengo-Omba arrivée à Yaoundé pour une visite de 48 heures. pic.twitter.com/ZU07lfldMD — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) June 14, 2021