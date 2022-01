CAN 2021 : la CAF a t-elle insultée le Burkina Faso ?

Bertrand Traoré et un des coachs de la sélection du Burkina Faso ont accusé à mots non couverts samedi le Cameroun d’avoir quelque chose à voir avec les résultats des tests COVID-19 qui va forcer plusieurs joueurs et staffs à s’absenter pour le premier match de la CAN 2021. Et justement, ces deux pays se feront face ce dimanche. Dans sa réponse au Burkina Faso, le Président du Jury Disciplinaire de la CAF s’est voulu tranchant.