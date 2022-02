CAN 2021 : l’Egypte bat le Cameroun et file en finale

L’Egypte tient sa revanche. Après la finale perdue en 2017 contre le Cameroun (2-1), les Pharaons ont validé leur place pour l’ultime rencontre de cette 33e édition après s’être défait des Lions. Les hommes de Carlos Queiroz ont dû attendre la fatidique séance des tirs au but pour décrocher leur ticket pour la finale (0-0, 1-3 tab).

Egypte : la stratégie gagnante

Au coup d’envoi, Antonio Conceiçao a décidé de reconduire la même équipe qui a marché sur la Gambie en quarts de finale, mais avec un Zambo Anguissa dans un rôle plus offensif. Dans une entame serrée, les Camerounais parviennent tant bien que mal à allumer quelques mèches. Michaël Ngadeu envoie d’abord un premier essai sur la barre Gabaski (18e). Vincent Aboubakar voit ensuite sa frappe repousser (19e). Et sur le corner qui suit, Michaël Ngadeu, monter pour créer le sur nombre, se loupe sur ce qui aura été la meilleure offrande des 20 premières minutes.

Confrontés à une équipe égyptienne qui joue la défensive, les Camerounais (56% de possession de balle) maintiennent le rythme et montrent à nouveau les griffes. Mais la frappe de Karl Toko Ekambi n’est pas suffisamment appuyée (31e). L’attaquant lyonnais manque là une belle opportunité d’assommer des Egyptiens qui ont littéralement refusé de sortir de leur moitié de terrain et d’ouvrir.

Après la pause, les Pharaons se montrent plus entreprenants offensivement. Très vite, ils mettent le pied dans le camp camerounais. Mostafa Mohamed se crée de l’espace près du dernier rectangle, et reprend un coup-franc de la tête. Sa tentative aurait pu terminer dans les filets, mais André Onana fait un énorme arrêt (48e). Martin Hongla offre ensuite un caviar à un Salah seul face à Onana. Mais le gardien camerounais remporte son duel face à la star égyptienne (56e). Karl Toko Ekambi répond plus tard en reprenant une balle de tête, captée in extrémis par le gardien égyptien (68e). La frappe puissante de Samuel Oum Gouet passe ensuite près du poteau de Gabaski (71e).

En face, les Camerounais laissent des libertés à leurs adversaires qui manquent cependant d’efficacité dans le dernier geste. Les deux équipes tirent la langue. Les prolongations ne vont rien changer au tableau d’affiche. Finalement, les Lions tombent aux tirs au but. Et alors que beaucoup croyaient que Vincent Aboubakar a montré la voie en inscrivant le premier tir, Harold Moukoudi, James Léa Siliki et Clinton Njie vont offrir au gardien Gabaski son cadeau d’anniversaire avec 25 jours d’avance.