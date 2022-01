CAN 2021 : il était moins une, mais le Sénégal remporte son premier match

En première période, le Sénégal qui domine les débats surtout au milieu et en attaque, n’arrive pas à déverrouiller les différentes situations.

Sadio Mané, Idrissa Gueye ou encore Keita balde ne trouvent pas le chemin des filets malgré plusieurs incursions face au gardien zimbabwéens Petros Mhari.

La meilleure occasion est à l’oeuvre du parisien, capitaine des Lions Idrissa Gueye qui rate de peu face au keeper du Zimbabwé (37’). Le sénégalais qui pouvait contrôler le ballon avant de le mettre au fond des filets, a préféré partir en première intention pour rater un but tout fait.

Durant le dernier quart d’heure de cette première mi-temps, les zimbabwéens reviennent dans le jeu et profitent du manque de détermination des sénégalais avec quelques occasions, pauvres, mais présentes par l’intermédiaire de Musona à gauche.

Après la pause citron, les sénégalais haussent le ton dès le début avec une tête de Pape Cisse qui frôle de peu le poteau droit du gardien zimbabwéen après un corner, très bien boté par le défenseur du Bayern Munich, Bouna Sarr.

Sénégalais et Zimbabwéens se disputent le milieu de terrain et les deux entraineurs jouent les contres pour espérer ouvrir la marque. 75’, sur un long ballon de la défense après un corner zimbabwéen, Mouhamadou Diallo, l’attaquant du RC Strasbourg sert Sadio Mané dans les six mètres, mais le gardien Petros Mhari coupe la trajectoire du ballon et freine l’action des Lions de la Teranga.

Il aura fallu les dernières secondes de la rencontre pour assister à l’unique changement au tableau d’affichage lorsque Mané délivre les siens en exécutant un penalty sifflé à la 90+5 après une main dans la surface de réparation zimbabwéenne.

Les sénégalais se lancent avec une victoire dans le tournoi pour prendre la tête du groupe B composé également de la Guinée et du Malawi dont l’affrontation est prévue à partir de 17h00.