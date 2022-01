CAN 2021 : Historique et statistiques avant Cameroun - Éthiopie

Elle est l’une des trois équipes présentes lors de la première édition de la Coupe d’Afrique des nations en 1957 avec l’Egypte et le Soudan et a d’ailleurs remporté la finale de la compétition en 1962. Depuis 1993, ce sera seulement sa deuxième participation. Le Cameroun a participé pour la première fois à la compétition en 1972 en tant que pays organisateur, et depuis, a remporté cinq fois la compétition. Les deux nations se sont déjà rencontrées lors de l’édition de 1970 (Victoire du Cameroun, 3-2).