CAN 2021 - Ahmad Ahmad est « très convaincu pour le succès de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 » au Cameroun

Voici ce discours dans son intégralité :

« Chers membres de la délégation camerounaise,

Mesdames Messieurs

Tout d’abord, permettez-moi au nom de la Confédération Africaine de Football, et évidemment en mon nom personnel de vous présenter les meilleurs vœux pour l’année en cours. Nous savons très bien que c’est une année charnière dans le cadre du football de notre continent. Souhaitons et prions que cette année soit une année de réussite parce que la majeure partie de nos activités se dérouleront au Cameroun en 2020 et 2021. Oui, ça fait ma deuxième journée ici au Cameroun. Une journée très chargée hier avec des différentes rencontres avec le ministre qui est à la fois président du COCAN, une audience avec le premier ministre, chef du gouvernement et évidemment dans l’après-midi, une audience avec le secrétaire général de la présidence de la république qui est ministre d’Etat du Cameroun, évidement de ces entretiens, vous n’imaginez pas que je me sens heureux d’être ici, à l’aise et confortable parce que un atmosphère de travail et aussi d’amitié et de partage se pointent à l’horizon. Et l’enjeu est d’une importance capitale puisqu’il s’agit de décider des dates du déroulement de la Coupe d’Afrique des Nations Total CAN 2021.

Cette réunion se tient suite à la demande de la partie camerounaise mais je dois ajouter qu’elle découle également de l’audience qu’a bien voulu m’accorder Son Excellence Paul Biya, Président de la République du Cameroun que je tiens à remercier particulièrement pour son engagement ferme, clair et déterminé à faire de cet événement un rendez-vous historique comme peut-être jamais le Cameroun n’en a vécu par le passé ou surtout pour la Coupe d’Afrique des Nations, nouvelle formule.

Personnellement, c’est peut-être mon handicap de dire toujours la vérité, j’en suis très convaincu pour ce succès de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. J’ai un profond respect pour sa volonté de mobiliser les forces vives du pays et des moyens appropriés. Je reconnais dans cette détermination du Chef de l’Etat la volonté manifeste de répondre aux attentes de la diversité africaine basées sur des aspects culturels, géopolitiques et tous les aspects sociaux. Au nom de la Confédération Africaine de football et tous les membres de la grande famille du football continental, je rends hommage aux engagements de Son Excellence Monsieur Paul Biya.

A un autre niveau, je ne cesse de remercier votre illustre compatriote Samuel Eto’o qui m’accompagne désormais dans cette belle aventure et qui déploie beaucoup d’efforts. Je suis aujourd’hui convaincu que le peuple camerounais vivra cette Coupe d’Afrique des Nations dans une ferveur populaire exceptionnelle parce que la passion du football qui existe ici dans ce pays est unique, incomparable et inimitable. La CAF a mesuré cette dimension dans le travail de préparation, évalué, à leur juste valeur, les avancements significatifs sur les divers chantiers de la CAN 2021. Je peux vous dire que la tendance est à l’optimisme. Et je me réjouis aussi à la fois de l’annoncer mais aussi de la confirmer. L’attachement de la population camerounaise au football africain lors de la plus grande compétition sportive du continent sera, j’en suis convaincu, la démonstration de force que la CAF mais pas seulement la CAF que toute l’Afrique souhaite partager avec vous. Et la jeunesse de nos pays.

Je termine en continuant à vous encourager vivement sur cette voie positive de la bonne préparation en vous en assurant du soutien continuel de la Confédération Africaine de Football. »