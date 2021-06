Cameroun – Nigeria : le jeu et les notes des joueurs

Comment les Lions se sont-ils comportés ?

Simon Omossola (7,5/10)

L’homme du match, c’est lui. Le gardien de 23 ans a été le meilleur camerounais de la partie. Il a sorti le grand jeu et a enchainé les parades face aux dangers. Les attaquants nigérians doivent regretter d’avoir croiser son chemin.

Michaël Ngadeu (7/10)

Le patron de la défense centrale n’a pas déçu. Jamais pris à défaut, le capitaine de ce soir multiplié les interventions autoritaires et correctes dans sa surface.

Jean-Claude Billong (6/10)

Pour sa première, il n’a pas eu froid aux yeux. Le géant d’1m92 a mis du temps à prendre la mesure de l’adversité, mais a su réagir avec efficacité face à Iwobi ou Onuachu. Il a été solide dans les duels.

Faï Collins (4/10)

Le joueur du Standard de Liège a été en difficulté sur plusieurs interventions en première période, mais a eu le mérite de se reprendre après la pause. Son plus grand pêché : l’absence des centres pour ses coéquipiers de la ligne d’attaque.

Duplexe Tchamba (3/10)

Dominé par les attaquants nigérians, il n’a pas rassuré, enchaînant des erreurs défensives. Il a manqué d’engagement pour fermer son couloir.

Martin Hongla (4/10)

Le milieu de terrain a donné l’impression d’avoir du mal à se positionner. Il a offert deux coups francs dangereux à l’adversaire, à l’entrée de la surface camerounaise et n’a jamais apporté le liant escompté dans le jeu des Lions. Remplacé à la 74e minute par Yvan Neyou (non noté).

Zambo Anguissa (5/10)

On l’a vu ne pas être en réussite dans plusieurs de ses dribbles et ses passes ont souvent abouti dans les pieds de l’adversaire, contrairement aux capacités qu’il démontre en club. N’eût été ce but salvateur à la 37e minute, la performance de Zambo Anguissa pouvait être considéré comme été ratée. Il cède sa place à Kunde (non noté) à la 74e.

Oum Gouet (6,5/10)

Il a montré ses qualités de véritable sentinelle. Excellent dans son pressing, le milieu de terrain a brillé à la récupération et sa qualité technique lui a permis de gagner de nombreux ballons. Une bonne maîtrise du sujet.

Toko Ekambi (3/10)

Ce fut difficile pour l’attaquant, un peu à l’image de sa saison. On ne l’a véritablement senti que pendant une seule séquence en première période ; et sur cette action, il fut signalé en position d’hors-jeu. Ensuite, il a disparu pour de bon. Ce Toko Ekambi n’avait rien à voir avec celui qui marque des buts avec Lyon, surtout en début en mi-saison. Il est remplacé à la 83e par Siliki (non noté).

Moumi Ngamaleu (3/10)

L’attaquant de Young Boys n’a rien eu à se mettre sous la dent. Il a eu de la pleine à tenir sa place et s’est souvent montré plus discret que dangereux. C’est logiquement qu’il cède sa place à Ganago (non noté) à la 66e.

Stéphane Bahoken (3/10)

Il a eu du mal à vraiment exister dans cette rencontre. Loin d’être ridicule sur les rares ballons qu’il a touché, il n’a malheureusement jamais eu la moindre occasion nette. Il laisse la place à Choupo-Moting (66e, non noté).