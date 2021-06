Cameroun – Nigeria : avec Toko, sans Neyou et Choupo

Antonio Conceiçao a changé la donne. Le sélection des Lions Indomptables aligne ce soir un onze entrant inattendu, pour son premier match amical contre le Nigeria. Face aux Super Eagles, le technicien portugais n’a pas eu d’autre choix que de titulariser Simon Omossola (AS Vita Club) dans les filets. Fabrice Ondoa étant forfait pour cause de blessure au doigt. En défense, Michaël Ngadeu et Faï Collins vont former le mur avec deux jeunes : Duplexe Tchamba et Jean-Claude Billong.

Au milieu de terrain, pas de trace du néo international et homme à tout faire de l’AS Saint-Etienne Yvan Neyou. Ni le robuste Pierre Kunde. Idem pour Maxim Choupo-Moting qui débute sur le banc. Pour le reste, c’est du déjà-vu. Martin Hongla et Oum Gwet accompagnent Zambo Anguissa au milieu. Tandis que devant, l’on a le trio Toko Ekambi – Stéphane Bahoken – Moumi Ngamaleu.

Le XI des Lions

Simon Omossola

Tchamba – Ngadeu – Billong – Fai

Hongla – Zambo – Oum Gwet

Toko Ekambi – Bahoken - Ngamaleu