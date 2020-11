Deux buts de Aboubakar Vincent qui a porté le brassard de capitaine en l’absence de Choupo-Moting lors de ce match joué au Stade de la Réunification, un but de Zambo-Anguissa, sociétaire de Fulham FC en Angleterre, un but de Clinton Njié qui évolue en Russie. Entre toutes ces actions de but, Moukouri et Castelletto ont formé un axe central solide. Voici, les meilleurs moments de Cameroun - Mozambique en vidéo...