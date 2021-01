Cameroun - Mali : un match piège à un moment crucial

Ce match est considéré comme l’un des chocs de cette sixième édition du Championnat d’Afrique des Nations, CHAN Total 2020. Une finale avant l’heure, entre le Cameroun, pays hôte, et le Mali, un des prétendants au sacre final. Les deux équipes qui occupent la première place du groupe A, avec 3 points chacune, se disputeront le leadership de la poule et une victoire qui assure la qualification en quarts de finale.

Il faut dire que les coéquipiers de Jacques Zoua joueront pour la gagne, à domicile, devant leurs fans face à une équipe du Mali, qui elle aussi, ne jure que par la victoire.

Vainqueurs (1-0) du Zimbabwe lors de la première journée de la compétition, les Lions Indomptables A’, pourraient enchaîner deux succès consécutifs dans un CHAN Total depuis 2011 où ils avaient remporté leurs trois premiers matches dans la phase de groupe (dont un contre le Mali).

Le sélectionneur des Lions A’ « pense qu’après la première journée de ce tournoi, nous avons retrouvé un bon état d’esprit. Et de façon classique lorsqu’on est lancé après une victoire au premier match, les objectifs deviennent plus clairs. On cherche évidemment la qualification pour les quarts de finale dès que l’occasion se présente. On a trois points, on peut se qualifier après la deuxième journée. Tous les joueurs ont cela en esprit et ils sont disponibles mentalement et physiquement. »

Attention quand même à un enthousiasme béat.