Cameroun – Algérie : les Lions menés à Douala

Positionnés dans un 4-3-3 presque habituel avec un Jean Onana en lieu et place de Zambo Anguissa forfait pour cause de blessure, les Camerounais ont entamé la rencontre avec maîtrise. La circulation du ballon était assez fluide, et les hommes de Rigobert Songvont vite sortir les griffes. Sur un coup-franc donné à bonne distance, Toko Ekambi oblige le gardien algérien à se coucher pour contrer sa frappe à ras de terre (4e). Vincent Aboubakar créait à son tour le danger dans la surface de M’Bohli avec un enchainement passement de jambes et frappe. La balle n’est pas cadrée (6e).

Dominés, les Fennecs profitaient ensuite d’une erreur de marquage de Michaël Ngadeu pour se montrer dangereux. Heureusement pour les Camerounais, André Onana faisait la parade parfaite pour repousser la puissante frappe d’Islam Slimani (12e). La prochaine occasion algérienne sera la bonne. A l’exécution d’un coup-franc, Youcef Belaili trouve dans les airs Islam Slimani qui bat ensuite André Onana, d’une tête somptueuse (0-1, 41e).