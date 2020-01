CAF Awards : Samuel Eto’o pique Mo Salah

Samuel Eto’o était l’animateur des CAF Awards ce mardi. Cette cérémonie s’est déroulée sans plusieurs des nominés dont le dernier récipiendaire, l’Égyptien Mohamed Salah et plusieurs autres. Lors de ces récompenses à Dakar l’année d’avant, même s’il n’avait pas remporté le trophée, Sadio Mané s’était déplacé et avait rehaussé la qualité du spectacle. Après la remise du trophée au sénégalais, Samuel Eto’o a fait une déclaration pour expliquer à Mané qu’il « admire le Champion que tu es, J’admire la Personne que tu es. Merci d’être venu à Dakar et Merci d’être venu au Caire »