Burkina Faso - Sénégal ou encore Traoré - Mané : un match de « captains  (...)

Deux joueurs seront certainement l’attraction de la partie : Bertrand Traoré côté burkinabé et Sadio Mané côté sénégalais. Deux capitaines qui ont déja contibué aux beaux jours de leur sélection respective.

Bertrand Traoré, un Etalon surdoué

Sur les cinq matches joués par le Burkina Faso depuis le début du tournoi, le natif de Bobo Dioulasso en a joué trois. « Pour moi, Bertrand est notre leader technique et capitaine » déclare à CAFOnline.com le sélectionneur des Etalons, Kamou Malo avant d’ajouter : « Je possède dans ma liste de joueurs 28 éléments et les joueurs les plus prêts sont alignés à chaque match ».

« J’ai beaucoup de respect pour lui, pour son vécu, pour son parcours en sélection » Kamou Malo.

Pour l’entraîneur burkinabé, Traoré reste l’une des clefs de son échiquier même s’il avoue avoir des shémas tactiques sans son joueur « vedette ». « J’ai beaucoup de respet pour lui, pour son vécu, pour son parcours en sélection. Bertrand évolue dans l’un des plus grands championnats au monde. C’est le leader de l’équipe dans le vestiaire. Je pense que ce joueur va faire une belle demi-finale et une belle finale » ajoute le technicien burkinabé.

A 26 ans, l’attaquant d’Aston Villa cherche à aller le plus loin possible avec les Etalons avec comme objectif : Décrocher le sacre final.

Sadio Mané, lé réalisme sénégalais

Agé de 29 ans, le latéral gauche de Liverpool joue sa quatrième CAN TotalEnergies avec les Lions de le Teranga. Sadio Mané, reste l’un des éléments clefs d’Aliou Cissé en sélection. « Quand Sadio va, tout va » dira à CAFOnline.com un journaliste sénégalais rencontré à Yaoundé pour la couverture de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021.

L’ailier gauche a pris part au cinq matches joués par les Lions de la Teranga depuis le début de la compétition, inscrivant au passage deux buts.

« C’est un joueur clef ». Aliou Cissé

Son sélectionneur le répète à chaque fois : « C’est un joueur clef ». Pour Aliou Cissé, le numéro 10 sénégalais « reste un des éléments sur qui je peux compter. c’est un leader sur et à l’extérieur du terrain ».

Même les adversaires l’encensent. « C’est un joueur qui peut faire la différence à lui seul. C’est un génie » avait lancé Juan Micha, sélectionneur de la Guinée Equatoriale.

Le meilleur joueur africain 2019 rêve de sacre finale le 6 février prochain à Olembe après l’avoir raté de peu en juin 2019 où les Lions de la Teranga avaient perdu la finale face aux Fennecs algériens.