Barrages CDM 2022 : on prend les mêmes et on recommence (?)

Autant le dire d’emblée : Joël Matip (Liverpool), Anthony Elanga (Mnachester United), Hugo Ekitiké (Reims) et Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) ont un peu faussé les plans de Rigobert Song. Dans le viseur du nouveau entraîneur des Lions indomptables, les quatre talents ne seront pas de la partie les 25 et 29 mars prochains, lors des barrages du Mondial 2022. Conséquence, la liste des 38 présélectionnés est constituée en majeure partie des joueurs présents à la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN) sous l’encadrement d’Antonio Conceiçao.

Exceptés le gardien Fabrice Ondoa, Arnaud Djoum, Léandre Tawamba, John Mary et Jeando Fuchs qui font leur retour, ou encore Sacha Boey, Gaël Ondoa et Olivier Ntcham qui semblent enfin résolus à défendre les couleurs de leur pays, Rigobert Song n’avait pas beaucoup d’options. Le nouvel entraîneur est allé puiser dans la cuvée laissée par son prédécesseur. C’est donc logiquement que des cadres comme André Onana, Michaël Ngadeu, Eric-Maxim Choupo-Moting, Ambroise Oyongo, Karl Toko Ekambi, Zambo Anguissa, Vincent Aboubakar, Moumi Ngamaleu et Faï Collins sont appelés à constituer l’ossature de l’équipe qui affrontera l’Algérie dans moins de trois semaines. Leurs places dans la future liste définitive sont (presque) acquises. Un peu comme Nouhou Tolo, auteur d’une CAN extraordinaire, ou encore Jean Onana, Jean-Charles Castelletto, Martin Hongla, Samuel Oum Gouet, Ignatius Ganago, Dévis Epassy et Enzo Ebosse.

Joueurs blessé ou en manque de temps

En ce qui concerne les autres joueurs qui complètent la liste des présélectionnés, le débat concerne davantage la forme physique et le manque de temps de jeu de certains. C’est le cas de Jérôme Onguéné. Le défenseur de RB Salzburg est blessé depuis son retour en club et a déjà manqué six matchs consécutifs. Il y a aussi Pierre Kunde Malong. Depuis les 45 minutes jouées en Coupe de Grèce le 9 février, le milieu de l’Olympiakos a manqué 7 matchs. Du côté de Saint-Etienne en France, Yvan Neyou, lui, n’a pas fait de liste depuis la fin de la CAN le 6 février. Les grandes interrogations résident sur la présélection de Clinton Njie et Christian Bassogog. Les deux hommes ont déçu pendant la CAN. Et si le premier est sorti de l’hibernation dimanche après trois matchs dans les gradins, le second lui n’a pas joué en club depuis le 15 août 2021.