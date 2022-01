Antonio Conceiçao : « Nous avons eu des défaillances »

« Nous avons eu quelques problèmes au début de la rencontre. L’équipe n’avait pas encore adhéré à notre plan de jeu et l’adversaire en a profité pour ouvrir le score. Nous avons réagi et à la pause, j’ai rappelé aux joueurs que nous avions un plan de jeu. Nous avons fait une bonne deuxième mi-temps mais il y a des choses que nous devons tirer au clair puisque les difficultés vont s’accroître », a expliqué Antonio Conceiçao en conférence de presse.

« L’objectif était de jouer et gagner avec la manière et c’est fait. Sur le plan offensif, on a bien joué, on a créé des occasions, on a marqué quatre fois. La vérité est que sur le plan défensif, on n’a pas été en place. Nous avons eu des défaillances et ça nous a fait prendre un but. Nous avons manqué le coche en première mi-temps mais en seconde période, nous avons corrigé les manquements. L’équipe s’est très bien comportée sur le plan offensif », a-t-il poursuivi.