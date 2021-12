Amical : le Cameroun va se mesurer à la Guinée Bissau

Le programme de préparation de l’équipe nationale du Cameroun, en vue de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 n’est pas encore officiellement connu. Mais Camfoot a appris que les Lions indomptables devraient entrer en stage dès le 27 décembre prochain. Antonio Conceiçao n’aura que quelques petits jours pour évaluer ses 40 hommes à l’effet d’en sélectionneur les 28 qui prendront part au tournoi prévu du 9 janvier au 6 février de l’année prochaine.

Vincent Aboubabakar et ses coéquipiers devraient disputer quelques matchs amicaux à cet effet. Le nom de la Guinée Bissau a fuité. Les Djurtus devraient affronter le pays de Roger Milla le 3 janvier prochain à Yaoundé. Baciro Candé et ses joueurs étaient partis pour affronter la Guinée. Mais le Syli a plutôt choisi le Rwanda. La Guinée Bissau et le Cameroun vont donc se retrouver près de deux ans après leurs dernière confrontation, lors de la première journée de la phase de groupes de la CAN 2019. Ce soir-là, les Lions s’étaient imposés 2-0, grâce à des buts signés Yaya Banana et Stéphane Bahoken.