Amical : le Cameroun et le Nigeria se neutralisent

Au moins, les Super Eagles n’ont pas pris leur revanche sur les Lions Indomptables, après la défaite de vendredi (1-0). Nigérians et Camerounais ont fait jeu égal (0-0) ce soir au Wiener Neustadt. Un résultat logique, tant il est vrai que les acteurs sur le terrain n’ont pas vraiment été inspirés offensivement. Avec Eric-Maxim Choupo-Moting en pointe, Ignatius Ganago et Nicolas Moumi sur les côtés, les hommes d’Antonio Conceiçao ont montré un meilleur visage durant la première période. Les Camerounais ont cadré 3 tirs contre 0 pour les Nigérians. La deuxième période a été plus terne, pauvre en occasions nettes de but. Un match à oublier par les deux équipes.

Les Nigérians disputeront leur prochain match le 4 juillet prochain. Une rencontre amicale contre le Mexique. Ce sera certainement avec plusieurs locaux. Quant aux Camerounais, leur prochaine sortie sera en août contre le Malawi en éliminatoires du Mondial 2022.