Algérie – Cameroun : les Lions mènent 0-1 à Blida

Les Camerounais s’attendaient à faire face à une équipe algérienne repliée dans son camp, essayant de défendre pour maintenir l’avance obtenue au match aller. Que non ! Les hommes de Djamel Belmadi ont pris les commandes de la rencontre. Les Fennecs auraient même pu ouvrir le score à trois reprises. Si Slimani (1e) et Ryad Mahrez (12e) manquaient le cadre à l’entrée de la surface, Youcef Atal voyait André Onana contrer sa frappe des deux poings (16e).

Si la possession était algérienne, les Camerounais n’ont eu besoin que d’une occasion pour ouvrir le score. Sur un corner envoyé en profondeur par Ambroise Oyongo, Rais Mbohli monte dans les airs pour récupérer la balle. Mais le gardien algérien, bousculé par un de ses coéquipiers relâche la balle pour le grand bonheur de Choupo-Moting qui en profite pour marquer (0-1, 21e).

Le jeu repartait à l’avantage des Algériens qui multiplient les contre-attaques. La pression monte dans le camps camerounais et les Fennecs sont tout proches d’égaliser. Aidé par une bicyclette manquée de Michaël Ngadeu, Islam Slimani récupère la balle et envoie un centre parfait en direction de Youcef Belaïli. L’attaquant de Brest n’avait qu’un geste à faire : placer la balle au fond des filets. Mais heureusement pour André Onana, sa frappe n’est pas cadrée (28e). La deuxième période promet encore plus d’intensité.