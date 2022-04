Algérie – Cameroun : le verdict de la FIFA le 21 avril

L’Algérie espère toujours aller au Qatar en novembre. Si les Fennecs sont à ce jour éliminés de la Coupe du monde 2022 après le terrible barrage retour face au Cameroun (défaite 2-1 après prolongation) le 29 mars à Blida, la Fédération algérienne de football (FAF) a déposé un recours auprès de la FIFA dans l’optique de rejouer le match. La FAF dénonce « un arbitrage scandaleux ayant faussé le résultat du match ».

La Commission de discipline de la Fédération internationale de football association (FIFA) étudié le dossier et rendre son verdict le 21 avril prochain. Autant le dire, la requête des champions d’Afrique 2019 serait vouée à l’échec. Le tirage au sort du Mondial a déjà eu lieu. Et l’arbitre visé par les Fennecs, Papa Gassama fait partie des officiels retenus pour la compétition. La preuve s’il en était encore besoin que le Gambien a géré le match de Blida – et bien d’autres – avec professionnalisme et sans parti pris comme le laissent croire les Algériens. Parmi les décisions contestées de l’arbitre, la FAF mentionne les "deux buts algériens" refusés à Islam Slimani (hors-jeu et main) et deux accrochages dans la surface camerounaise sur Rachid Ghezzal ou Youcef Belaïli non-sanctionnés.

Les autres affaires

Notons que le cas Algérie – Cameroun ne sera pas le seul sur la table de la Commission de discipline de la FIFA. Mais aussi les plaintes concernant les matchs Sénégal – Egypte, Nigeria – Ghana et la demande du Maroc contre la RD Congo pour mauvais traitements. L’Egypte avait déposé une requête contre le Sénégal pour "violences et chants racistes" dans les tribunes du stade. Le Ghana reproche au Nigéria les événements du match retour à Abuja. Le Maroc pour sa part attaque la RD Congo pour "mauvais traitements" de sa délégation à Kinshasa lors du match aller.