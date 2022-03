Algérie – Cameroun : le clés du succès selon Benjamin Moukandjo

Benjamin Moukandjo a bien regardé le match Cameroun – Algérie de vendredi dernier. L’ancien capitaine des Lions indomptables a pu desceller la stratégie mise en place par le sélectionneur des Fennecs Djamel Belmadi avec son nouveau système à trois défenseurs. « Pour faire déjouer le Cameroun, il fallait bloquer les côtés, les latéraux très offensifs Fai Collins et Nouhou Tolo », note Moukandjo à TV5monde. « L’Algérie a amené le Cameroun a dénaturer son football, à jouer dans l’axe. L’Algérie avait son plan, simple et clair », résume l’ancien buteur du FC Lorient.

Pour renverser les Fennecs à Blida ce soir, les Lions indomptables devraient adopter la même stratégie, selon le champion d’Afrique 2017. « A nous de faire pareil au retour. Mais on ne va pas partir à l’abordage non plus, on ne perd que 1-0 », dit-il. Benjamin Moukandjo compte notamment sur le duo d’attaque constitué de « Vincent Aboubakar et Karl Toko-Ekambi qui a montré sa valeur et son expérience pendant la CAN » avec 13 buts à eux deux, dont 8 pour Aboubakar, qui souffre un peu du talon mais devrait être aligné à Blida.