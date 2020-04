Aide de la Fécafoot - Mbombo Njoya : « Les joueurs recevront directement les ressources »

"Consciente des difficultés consécutives à la suspension des compétitions, la Fédération a décidé, sous le contrôle du Syndicat national des footballeurs, d’apporter un appui spécial aux joueurs de nos championnats professionnels. La Fécafoot, à travers son comité exécutif, a décidé de débloquer une enveloppe budgétaire conséquente (près de 40 millions F, Ndlr) qui sera répartie aux joueurs et encadreurs des championnats professionnels (Elite One et Elite Two) et aux joueuses et encadreurs du championnat de football féminin de première division.

Naturellement, il ne s’agit que d’un appui dans ce contexte difficile et nous remercions nos partenaires Orange, Brasseries du Cameroun et Le Coq Sportif qui tiennent leurs engagements.

Quelles mesures pour s’assurer que les destinataires bénéficieront effectivement de cet appui ?

Cette question nous a préoccupés et nous avons décidé au terme de concertations avec le Comité Technique Transitoire et la Ligue de Football féminin, de payer cette aide directement aux bénéficiaires. Le Secrétariat Général de la Fédération a saisi les clubs dès le vendredi 17 avril afin que chacun d’eux nous fasse tenir la liste de 25 joueurs et encadreurs avec leurs coordonnées. Au terme des contrôles qui vont être menés par la Fcafoot, les joueurs recevront directement les ressources sur leurs compte Mobile Money.

La Fécafoot envisage-t-elle d’autres interventions dans ce sens ?

La Fécafoot envisage aussi d’apporter un appui au football amateur, notamment nos ligues régionales et départementales qui sont les acteurs essentiels de notre football. Des concertations sont en cours et vont se poursuivre cette semaine afin de déterminer les modalités de l’appui que la Fécafoot va apporter aux joueurs de nos ligues décentralisées. Avec le concours de la Fondation Samuel Eto’o, un appui en kits de protection sanitaire et des denrées alimentaires est envisagé. Des échanges ont aussi lieu avec nos instances faîtières, la Fifa et la Caf, pour trouver les voies et moyens de gérer les effets de cette crise sur notre fédération. C’est l’occasion de rappeler que la Fécafoot a d’ores et déjà mis en œuvre de nombreuses mesures pour faire face aux conséquences de cette pandémie. Outre les appuis aux clubs, le travail à la Fédération a été réaménagé avec la promotion du télétravail, une suspension des championnats et des réunions présentielles réduites, un contrôle strict d’accès aux installations et une permanence à la Fédération assurée par quelques collaborateurs dans le respect des règles de distanciation prescrites par les autorités.

Qu’en est-il de l’avenir du championnat si la crise devait se prolonger ?

La santé est au-dessus de tout et notre priorité est naturellement la lutte contre cette pandémie. La Fécafoot reste attentive aux mesures prises par le gouvernement. L’objectif étant d’opérer une reprise des compétitions dans les meilleures conditions possibles à tout point de vue tant pour les clubs que pour les joueurs. Des scénarii sont à l’étude au niveau du Comité Exécutif et ils seront communiqués en temps utile en liaison avec les autorités, mais aussi avec nos partenaires. Mais nous ne faisons pas que réfléchir ; nous travaillons à sortir de cette crise sanitaire avec des projets et des ressources pour repartir de plus belle. Nous ne faisons l’économie d’aucune initiative ou démarche vers nos membres et nos partenaires.