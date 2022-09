Acteur majeur de l’arrivée de la firme française Le Coq Sportif au Cameroun en 2019, Yannick Noah s’est enfin exprimé sur l’affaire qui oppose l’équipementier à la Fécafoot. Et qui se serait transformée en une « guerre » entre Samuel Eto’o et lui.

« Je ne suis en guerre contre personne ». Invité de l’émission “Face à ECN” diffusée sur les antennes de la CRTV, Yannick Noah s’est voulu clair. A entendre le vainqueur du Roland Garos 1983, l’affaire Le Coq Sportif oppose la firme française dont il est actionnaire, à la Fédération camerounaise de football. Alors que les réseaux sociaux ont depuis, transformé l’affaire en une « guerre » entre l’ancien joueur de tennis qu’il est, et le patron de la Fécafoot.

Yannick Noah jeté en pâture

« Je suis au Coq Sportif depuis que j’ai 19 ans. J’ai un contrat à vie pas parce que je joue ; j’ai arrêté de jouer il y a 30 ans. Je suis conseiller. (…) Je connais les athlètes, je maîtrise les athlètes. Je sais motiver ; c’est mon métier (…) Je connais, pour avoir été un sportif, la valeur d’un contrat. J’ai signé mon premier contrat j’avais 15 ans », a expliqué Yannick Noah d’entrée.

Le chanteur franco-camerounais se souvient qu’il y a trois ans, alors que le Cameroun se préparait à participer au Mondial féminin et la CAN masculine 2019, la Fécafoot s’est retrouvée sans habilleur officiel pour les deux sélections.

A l’époque, Yannick Noah a dû s’activer pour une alliance entre le Cameroun et Le Coq Sportif, malgré les délais réduits. « Il y a trois ans, la question s’est posée, le Cameroun n’a pas de sponsor. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour que Le Coq Sportif vienne au Cameroun. Où est le problème ? Pourquoi j’ai voulu que Le Coq Sportif vienne au Cameroun ? Parce que c’est mon côté patriote », raconte-t-il.

« Je ne ferai jamais rien contre mon petit frère »

Si à l’époque le patriarche d’Etoudi a cru bon de venir au secours de son pays, aujourd’hui, il est jeté en pâture par certains affidés de Samuel Eto’o qui l’accusent de jouer contre son propre camp. L’homme de 62 ans ne comprend pas la déferlante des réseaux sociaux. « Quand je vois ce qui se passe je suis un peu troublé. Je ne suis en guerre avec personne. Et on parle de l’image de notre pays (…) De toute façon, la vérité sort toujours. Je ne ferai jamais rien contre mon petit frère [Samuel Eto’o, Ndlr.] et jamais contre l’équipe nationale du Cameroun par rapport à un intérêt que j’ai », a expliqué le chanteur.